из высоты своего опыта даёт советы, как построить крепкий брак, удержать в нем любовь и былую страсть. Да, его брак распался. После 11 лет счастливой (нам так казалось) жизни с Анджелиной Джоли что-то пошло не так, пишет со ссылкой на .

Что именно? Сейчас узнаете!

Вот 18 советов от человека, который побывал в браке и знает, о чем говорит.

1. Никогда не прекращайте ухаживать за вашей женой.



Никогда не воспринимайте её как должное. Вы получили в дар сердце жены. Это самый дорогой клад, который вам когда-либо доверят. Берегите его. Лелейте вашу любовь. Не ленитесь показывать любимой ваши чувства.



2. Оберегайте своё собственное сердце.



Любите и себя тоже, принимайте жизнь такой, какой она есть. Оставьте место в сердце, куда нет доступа никому, кроме вашей жены. Пусть этот укромный уголок принадлежит только ей.



3. Снова и снова влюбляйтесь в свою жену.



Вы непременно изменитесь. Вы не будете теми же людьми, которые влюбились друг в друга десять лет назад. Вам придется влюбляться заново в другого человека.



Она не обязана оставаться с вами навсегда. Если вы будете пренебрежительно относиться к ней, она подарит своё сердце кому-нибудь другому. Вы потеряете её навсегда. Смотрите на неё так, как смотрели на вашем первом свидании!



4. Сфокусируйте внимание на её лучших качествах.



Не зацикливайтесь на её недостатках. Чаще обращайте внимание на достоинства - так ваша любовь не угаснет. Помните: вы счастливый человек, если у вас есть такая жена!



5. Не пытайтесь её изменить!



Любите её такой, какая она есть. Даже если она изменится, постарайтесь полюбить её новую личность, нравится она вам или нет.



6. Возьмите на себя ответственность...



... за состояние, в котором находитесь. Сделать вас счастливым - это не только её работа. Вы тоже должны прилагать усилия к тому, чтобы вас переполняло счастье, восторг и любовь.



7. Никогда не обвиняйте жену, если вы ...



расстроены или злитесь на нее. Это ВАШИ эмоции и ваша ответственность. Вы выбрали именно эту женщину, потому что должны пройти с ней определенные уроки, проработать сценарии, которые помогут вам исцелиться.



8. Просто будьте с ней.



Когда она грустит или расстроена, ваша задача - ПОДДЕРЖАТЬ ЕЕ, дать ей понять, что все в порядке, что вы её слышите, что вы - то плечо, на которое она всегда может опереться.



Женская душа - это кладезь эмоций, которые сменяют друг друга от наименьшего дуновения ветра. Оставайтесь непоколебимым и сильным, не судите, не пытайтесь решить проблему, просто будьте рядом. Тогда она доверится вам и откроет свою душу ...



9. Не будьте таким серьезным и суровым.



Чаще смейтесь не только над другими, но и над собой. Заставьте её смеяться. Смех способен облегчить решение любой проблемы.



Изучите её - попросите создать список из 10 ВЕЩЕЙ, которые заставляют её чувствовать себя любимой. Запомните эти вещи, чаще обращайтесь к этому списку в повседневной жизни. Пусть она почувствует себя королевой.



10. Уделяйте ей довольно внимания.



Когда вы с ней, не думайте ни о чем другом. Относитесь к ней, как к самому ценному вашему клиенту, пассажиру, другу.



11. Не будьте идиотом.



Вы совершите много ошибок. Важно на них учиться и не допускать их в дальнейшем. Конечно, вы - не совершенство, просто старайтесь не так часто разочаровывать её.



12. У неё должно быть собственное пространство.



Женщина отдает все без остатка отношениям, браку, детям, ей нужно время и немного личного пространства, чтобы восстановить силы. После хорошего отдыха и времени, проведенного наедине с собой, она вернется еще более энергичной и вдохновленной.



13. Будьте уязвимы ...



Будьте готовы поделиться своими страхами и чувствами с женой, умейте признавать свои ошибки.



14. Будьте честны перед ней.



Если вы хотите получить её доверие, будьте готовы поделиться ВСЕМ ... Особенно тем, что слишком долго прятали в себе. Требуется много мужества, чтобы полностью открыть свое сердце любимому человеку и впустить его в самые потаённые его уголки.



Проявите это мужество - и она еще больше полюбит вас за это. Снимите маску, иначе никогда не испытаете полноценную любовь.



15. Растите вместе с женой!



Под лежачий камень вода не течет. Ваши мышцы атрофируются, если вы ими не пользуетесь. То же случается и с отношениями, если над ними не работать. Найдите вашу цель, идите к ней вместе.



16. Не слишком беспокойтесь о деньгах.



Деньги достаются в процессе игры. Помните - вы играете в одной команде. Не нужно противостоять друг другу. Чтобы победить, объедините силы, а не соревнуйтесь за первенство.



17. Не держите в себе обиду.



Не позволяйте прошлому влиять на ваше будущее. Не будьте заложником обид и прошлых ошибок. Не несите на себе этот груз. Он не дает вам двигаться вперед. Не копите негативные чувства, всегда выбирайте любовь.



18. Всегда выбирайте любовь!



В конце концов, это единственный совет, который вам нужно усвоить. Ничего не грозит вашему счастью, если вы придерживаетесь этого принципа.



Брак - это не хеппи-энд, а начало тяжелой работы. Брак - это сама жизнь, со всеми её взлетами и падениями. Каждый день вам нужно влюбляться снова, продолжать строить отношения, по одному кирпичу за раз.

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