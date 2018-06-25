В Украине около 400 тыс. единиц незарегистрированного оружия из АТО находится в личном пользовании людей. Об этом в интервью изданию INSIDER рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"У нас в стране за 4 последних года более 40 000 производств за преступный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 000 автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 000 неучтенной оружия "гуляет" вне права. Убежден - это оружие из АТО ",передает со ссылкой на .

Кроме психических расстройств привозят с войны патроны или оружие.

"2014-2015 - были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил или помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни .. И обладатели этого оружия это самая крупная партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее только наступит пора неучтенной политиками третьей силы. Первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, выиграет эти выборы под восторженные крики толпы ".

Ранее СМИ сообщили, что Матиос заработал за год больше всех между сотрудников прокуротуры. Движимое имущество семьи военного прокурора оценили примерно в 9,38 млн грн. Доход его семьи в прошлом году - почти 73 млн грн. У Матиосов - 14 га земли и более 1000 кв. м недвижимости.

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