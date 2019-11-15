Вчера, 14 ноября, парламентарии приняли госбюджет на 2020 год. Документ поддержали 280 нардепов.

Об основных цифрах в законе рассказывает Liga.net.

Прогноз ВВП

В проекте бюджета на следующий год заложили рост ВВП на уровне 3,7% - это реалистичный прогноз. Но есть и другой — оптимистичный. Во втором случае рост ВВП прогнозируют на уровне 4,8% Стоит отметить, что в 2018-м наша экономика выросла на 3,3%.

Прожиточный минимум

На 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

Зарплата

Минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривны.

Медицина

Расходы на медицину в следующем году составят 113, 3 млрд грн.

Образование

Приняли решение выделить 3,5 млрд грн на закупку оборудования для школ в регионах, 3,7 млрд – на соцзащиту отдельных педработников. Госдолг

Объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд грн — это 45,3% от прогнозного ВВП. Погасить в следующем году планируют 282,1 млрд грн.

Оборона

Правительство предлагает установить расходы на оборону и безопасность в размере 5,45% от ВВП - 245,8 млрд грн. Стоит отметить, что это самая крупная сумма за времена независимости Украины.

Инфраструктура

На развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году власть заложила в бюджете 73,7 млрд грн. В интервью для телеканала 1+1 премьер-министр Украины Алексей Гончарук более подробно разъяснил, на чем правительство собирается сделать выговор в следующем году.

В интервью для телеканала 1+1 премьер-министр Украины Алексей Гончарук более подробно разъяснил, на чем правительство собирается сделать выговор в следующем году.

Гончарук пообещал, что будет проводиться масштабный ремонт дорог. В следующем году планируют отремонтировать около 2 000 дорог общегосударственного значения и и около 2 000 местных дорог. Премьер рассказал, что для этого будут выделять деньги не только из бюджета страны, но также будут привлекаться средства из различных международных организаций.

Гончарук подчеркнул, что хорошие дороги — это один из самых главных составляющих успеха в экономическом росте.

Также премьер рассказал, что в следующем году правительство будет сокращать расходы на государственный аппарат, экономя таким образом средства. Если говорить об образовании, то премьер говорит, что в следующем году будет выговор на молодых учителях.

“Нам важно, чтобы люди шли в школы, чтобы престижность профессии учителя возвращалась“, - отметил премьер.

Гончарук прокомментировал также принятие нардепами в первом чтении закона о снятии моратория на продажу земли. Гончарук акцентировал, что позиция президента и правительства заключается в том, чтобы разрешить украинцам покупать и продавать землю. О том, чтобы разрешить продажу земли иностранцам пока речи не идет

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