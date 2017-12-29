Британские парламентарии просили соцсети поделиться информацией о вмешательстве в референдум о Brexit

Британский парламент пригрозил санкциями социальным сетям Facebook и Twitter. Об этом заявил Дамьен Коллинз, глава комитета по делам культуры, СМИ и спорта. Об этом сообщает The Guardian, информирует svodka.net.

Данные угрозы будут реализованы, если руководство компаний не предоставит до 18 января парламенту данные о вмешательстве РФ с помощью социальных сетей в референдум о выходе Великобритании из Европейского союза.

Комитет Коллинза делал соответствующий требование в октябре. По его словам, реакция компаний была неадекватной.

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Парламентарий отметил, что надо проанализировать методы, с помощью которых соцсети определяют источники дезинформации, включая тех, которые находятся в других странах.

Комитет делал требование в Facebook обо всех объявлениях, приобретенных российскими аккаунтами, об информации, сколько заплатили за объявления или для продвижения самих учетных записей.

Как сообщали новости мира ранее, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил 22 сентября 2017 года, что компания передаст данные о покупке рекламы связанными с Россией аккаунтами Конгрессу США. Речь шла о трех тысячах рекламных объявлениях.

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По предположению Facebook, рекламные объявления запускались российским Агентством интернет-исследований, так называемой «фабрикой троллей».

Компания Twitter сообщала о блокировке 201 аккаунта в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США. 22 учетные записи из 450 предоставленных Facebook для проверки были связаны с аккаунтами в Twitter. При этом ни одна учетная запись не была зарегистрирована в Twitter как рекламная. В компании отметили, что продолжат расследование этого вопроса.

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