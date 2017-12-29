|Из-за сильнейшего ветра на Мальте самолет сдуло прямо в рядом стоящее здание (фото)
|29.12.2017 13:05
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На Мальте самолет врезался в стену постройки после того, как сильные ветра сдули его с места стоянки.
Нос частного воздушного судна «спрятался» в соседнем здании Международного аэропорта Мальты неподалеку от Валетты.
На место происшествия прибыли экстренные службы, однако вследствие инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.Самолет сдуло с места, где воздушные судна отстаиваются в ожидании следующего рейса.
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