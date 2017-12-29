На Мальте самолет врезался в стену постройки после того, как сильные ветра сдули его с места стоянки.

Нос частного воздушного судна «спрятался» в соседнем здании Международного аэропорта Мальты неподалеку от Валетты.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако вследствие инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.

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