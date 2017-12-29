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Из-за сильнейшего ветра на Мальте самолет сдуло прямо в рядом стоящее здание (фото)
29.12.2017 13:05
Из-за сильнейшего ветра на Мальте самолет сдуло прямо в рядом стоящее здание (фото) На момент аварии в самолете никого не было. Нос самолета, которым пользуются для деловых поездок, полностью «спрятался» в стене

На Мальте самолет врезался в стену постройки после того, как сильные ветра сдули его с места стоянки.

Нос частного воздушного судна «спрятался» в соседнем здании Международного аэропорта Мальты неподалеку от Валетты.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако вследствие инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.

Самолет сдуло с места, где воздушные судна отстаиваются в ожидании следующего рейса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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