Нынешнее состояние отношений между РФ и США можно назвать главным разочарование уходящего года. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает .

«Вполне можно», – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», – добавил Песков.

Также его просили о том, какими по оценке Кремля являются главные достижения и главные разочарования уходящего года.

Песков затруднился сразу ответить на этот вопрос, отметив, что сложно выделить одно главное достижение и главную неудачу. Но позже в этом контексте он напомнил о сложностях в реализации Минских договоренностей по Украине.

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием», – сказал Песков.

Он также отметил, что расследование США по так называемому «российскому досье», связанному с обвинениями во вмешательстве в американские выборы, вызывает в Москве недоумение и наносит убыток двусторонним отношениям.

«Мы часто излагали свое мнение по поводу антироссийской истерии, которая раздувается, разжигается и поддерживается в США, – сказал Песков. – Мы по-прежнему находимся в недоумении в связи с продолжающимся расследованием. Это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае это, конечно, наносит урон двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи».

Россия хотела бы установления добрых и взаимовыгодных отношений и с европейскими странами, и США, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем Песков отметил, что «как говорится, танго нужно плясать вдвоем».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира