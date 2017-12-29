S&P пересмотрело прогноз по рейтингам "Зерновой страховой компании" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам казахстанского АО "Зерновая страховая компания" с "развивающегося" на "стабильный", сообщило агентство.

Также S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании на уровне "B", а рейтинг компании по национальной шкале - "kzBB+".

"Пересмотр прогноза по рейтингам АО "Зерновая страховая компания" обусловлен нашим мнением о низкой вероятности как позитивного, так и негативного рейтингового действия в отношении компании в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Риски, которые аналитики агентства отмечали в марте 2017 года, когда прогноз по рейтингам компании был пересмотрен на "развивающийся", не реализовались.

"Компания сохранила свою базу капитала, размер которой выше значения, соответствующего рейтингу "AAA" согласно нашей модели расчета капитала, скорректированного с учетом рисков, и мы не ожидаем существенного ухудшения показателей в ближайшие 12 18 месяцев", - говорится в информации.

Аналитики не отмечают каких-либо признаков негативного влияния со стороны других бизнес-проектов Нурлана Тлеубаева, контролирующего акционера АО "Зерновая страховая компания".

"В частности, средства, размещенные на вкладе в связанном с компанией АО "Delta Bank", были полностью выплачены. Мы ожидаем сохранения объемов страхования рисков связанных компаний в агропромышленном секторе. Сокращение объемов подписанной страховой премии-брутто примерно на 45% в 2017 году связано с тем, что компания прекратила предоставлять услуги страхования займов, ранее оказываемые вместе с АО "Delta Bank". Мы и прежде оценивали это направление деятельности как неосновное для АО "Зерновая страховая компания", следовательно не считаем, что отказ от этого вида бизнеса привел к значительному ухудшению бизнес-позиции страховой компании в силу того, что она продолжает вести деятельность преимущественно в нишевом сегменте агрострахования", - отмечается в отчете.

АО "Зерновая страховая компания" занимает лидирующие позиции в сегменте страхования в растениеводстве: на ее долю приходилось около 81% подписанной страховой брутто-премии по итогам десяти месяцев 2017 года, в то время как доля второго по величине страховщика, АО "Казахинстрах", составляла 18%.

В то же время аналитики S&P полагают, что в 2018 году повышение рейтингов АО "Зерновая страховая компания" маловероятно, хотя ранее считали это возможным, учитывая улучшения в системе управления рисками и менеджмента компании.

"Несмотря на то, что мы отмечаем определенный прогресс в плане совершенствования процедур риск-менеджмента, мы по-прежнему считаем, что показатели операционной деятельности компании подвержены значительной волатильности в связи с концентрацией бизнеса на агропромышленном секторе, небольшим объемом страхования крупных имущественных рисков и отсутствием стабильной перестраховочной защиты", - говорится в сообщении.

Прогноз "стабильный" отражает ожидания агентства относительно того, что в ближайшие 12 месяцев профили бизнес-рисков и финансовых рисков АО "Зерновая страховая компания" останутся сбалансированными, что позволит компании сохранить лидирующие позиции в агростраховании, а ее показатели достаточности капитала будут, как и ранее, поддерживаться достаточным запасом капитала и отсутствием дивидендных выплат.

"Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие при условии значительного улучшения процедур риск-менеджмента, связанных с катастрофическими рисками и рисками кумуляции, а также если компания сможет сохранить свою бизнес-позицию и обеспечить защиту профиля финансовых рисков от непрогнозируемых крупных убытков, поддерживая при этом уровень капитализации на должном уровне. Для позитивного рейтингового действия от компании также потребуется улучшение процедур корпоративного управления, что в будущем может дать компании возможность противостоять последствиям финансовых трудностей, испытываемых ее мажоритарным акционером", - говорится в информации.

В настоящее время, по мнению аналитиков S&P, негативное рейтинговое действие представляется маловероятным с учетом высоких показателей капитализации страховой компании, "однако возможным в случае ухудшения показателей капитализации в результате непрогнозируемых крупных убытков или значительных дивидендных выплат. Мы продолжаем следить за потенциальным ухудшением профилей бизнес-рисков и финансовых рисков АО "Зерновая страховая компания" на фоне испытываемых мажоритарным акционером финансовых трудностей, хотя и не ожидаем реализации подобного сценария в ближайшее время".

АО "Зерновая страховая компания" создано в 2010 году. Компания осуществляет свою деятельность в отрасли общего страхования.