В Одессе вооруженная игрушечным автоматом женщина напала на парковщика - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одессе вооруженная игрушечным автоматом женщина напала на парковщика
15.11.2019 21:16
набег в Одессе - женщина с игрушечным автоматом угрожала парковщику
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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