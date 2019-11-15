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В Одессе вооруженная игрушечным автоматом женщина напала на парковщика
15.11.2019 21:16
набег в Одессе - женщина с игрушечным автоматом угрожала парковщику Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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