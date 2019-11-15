Согласно опубликованному документу, тему расследования в отношении сына Джо Байдена Трамп в первом разговоре с Зеленским не затрагивал.

Белый дом обнародовал пересказ первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел 21 апреля. Опубликованный документ занимает около двух страниц. В нем отмечается, что это не дословная стенограмма.

«Вы провели великолепную работу. У меня есть много друзей на Украине, которые знают вас, и которым вы нравитесь», — сказал Трамп Зеленскому, поздравляя его с победой на президентских выборах. В ходе разговора Зеленский пригласил американского президента на свою инаугурацию.

Согласно опубликованному документу, тему расследования в отношении сына Джо Байдена Трамп в первом разговоре с Зеленским не затрагивал.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку июльского разговора Трампа с Зеленским. В нем президент США просил Зеленского обратить внимание на расследование в отношении сына Джо Байдена и предлагал поговорить об этом с генеральным прокурором США и адвокатом Рудольфом Джулиани.

«Много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотели бы узнать об этом. Поэтому все, что вы можете сделать вместе с генпрокурором, будет здорово. Байден хвастался, что прекратил расследование, так что если вы сможете взглянуть на него… Это звучит ужасно для меня», — говорил Трамп.

Сын Байдена Хантер до лета 2019 года входил в состав совета директоров крупнейшей украинский нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В ноябре в комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США начались открытые слушания об импичменте Дональда Трампа. Процедура была запущена 24 сентября спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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