Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что нынешнее состояние отношений Вашингтона и Москвы является главным разочарование 2017 года, пишет Интерфакс .

"Российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление", - заявил российский дипломат.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, какими по оценке Кремля являются главные достижения и главные разочарования уходящего год, Песков заявил, что сложно выделить одно главное достижение и главную неудачу. В этом контексте он напомнил о сложностях в реализации Минских соглашений по Донбассу.

"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием", - отметил пресс-секретарь Путина.

Также было сказано, что расследование США о вмешательстве России в президентские выборы, вызывает в Москве недоумение и наносит убыток двусторонним отношениям.

"Мы часто излагали свое мнение по поводу антироссийской истерии, которая раздувается, разжигается и поддерживается в США, - заявил Песков. - Мы по-прежнему находимся в недоумении в связи с продолжающимся расследованием. Это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае это, конечно, наносит урон двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи. Россия хотела бы установления добрых и взаимовыгодных отношений и с европейскими странами, и США. Но как говорится, танго нужно плясать вдвоем".

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении Североатлантического альянса в 2018 году активизировать разговор с Россией .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира