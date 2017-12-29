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Грицак заявил, что Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине местных национал-патриотов
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29.12.2017 13:11
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сложно
определить, когда российские спецслужбы используют украинских
национал-патриотов "в темную", а когда эти организации осознанно
действуют в убыток своему государству. Грицак: Многие из тех, кто
находится в этих организациях, не знают, кто стоит за кулисами
Фото: ssu.gov.ua "Если российские спецслужбы могут использовать
офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов
не только для получения информации, но и для влияния на процессы,
которые происходят в Украине, то они могут использовать и
национал-патриотические силы", – отметил Грицак.Он добавил,
что многие из тех, кто находится в этих организациях, "ни сном ни
духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой
деятельности".Грицак подчеркнул, что довольно сложно определить,
когда российские спецслужбы используют национал-патриотов "в
темную", а когда эти организации осознанно действуют в убыток
своему государству."В выявлении таких граждан должны помогать и
государственные органы, и общественно-политические объединения, и
тогда нам будет намного легче документировать такие преступления…
Также, если кто-то из представителей национал-патриотической среды
заподозрит своего сподвижника по партии или общественной
организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может
нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту
информацию", – подытожил Грицак.
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