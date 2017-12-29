Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сложно определить, когда российские спецслужбы используют украинских национал-патриотов "в темную", а когда эти организации осознанно действуют в убыток своему государству. Грицак: Многие из тех, кто находится в этих организациях, не знают, кто стоит за кулисами Фото: ssu.gov.ua "Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы", – отметил Грицак.Он добавил, что многие из тех, кто находится в этих организациях, "ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности".Грицак подчеркнул, что довольно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов "в темную", а когда эти организации осознанно действуют в убыток своему государству."В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет намного легче документировать такие преступления… Также, если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию", – подытожил Грицак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грицак когда кто спецслужбы российские Теги: война в украине