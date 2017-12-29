|Семья из Зимбабве из-за боязни возвращаться на родину уже 3 месяца живет в аэропорту
|29.12.2017 13:13
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Иммиграционная служба Таиланда говорит, что четверо детей в возрасте до 11 лет и четверо взрослых прибыли в Бангкок в мае. Они отказываются вернуться на родину из-за страха преследований.
Этот случай получил огласку после того, как возможный работник аэропорта запостил в Facebook фото, на котором он дает африканской девочке рождественский дар.
Пользователь сказал, что семья живет в аэропорту уже около трех месяцев «из-за неспокойной ситуации» в их стране.
«Надеюсь, вы вскоре сможете вернуться на родину», — написал он.
Пост впоследствии был удален.Семье помогают работники аэропорта
Представитель иммиграционного бюро Пол Кол Чернгрон Римфади рассказал BBC, что семья сначала прибыла в Таиланд в качестве туристов.
В октябре они попытались вылететь из Бангкока в Барселону с пересадкой в Киеве.
Но семье отказали в посадке, потому что у них не было виз для въезда в Испанию.
При этом они не смогли вернуться в Таиланд, потому что у них закончились туристические визы и они должны были заплатить серьезный штраф.
Впоследствии они решили лететь компанией МАУ в Дубае с пересадкой в Киеве, а затем — в третью страну, в обход иммиграционных служб ЕС.
Но, как сообщил пресс-секретарь МАУ, семья отменила билеты на последний этап путешествия, из-за чего их отправили обратно из Дубаи в Бангкок.
Семья отказалась возвращаться в Зимбабве, сказав, что боится «преследования» после отстранения президента Роберта Мугабе.
В то же время сейчас в Зимбабве нет выраженной нестабильности, и кое-кто в стране выразил сомнение в заявлениях семьи о преследовании.
Кол Римфади подтвердил, что семья попросила убежища в ООН, но сейчас живет в аэропорту Суварнабхуми.
Их кормят работники аэропорта.
По его словам, агентсво ООН по делам беженцев попросило, чтобы страна оставалась в Таиланде, потому что они сейчас работают над тем, чтобы «отправить их в третью страну».
Представитель агентства УВКБ сказал, что они сейчас «рассматривают возможные решения», но не предоставил деталей.
Таиланд не предоставляет юридического статуса беженцам и искателям убежища.