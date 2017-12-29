Иммиграционная служба Таиланда говорит, что четверо детей в возрасте до 11 лет и четверо взрослых прибыли в Бангкок в мае. Они отказываются вернуться на родину из-за страха преследований.

Этот случай получил огласку после того, как возможный работник аэропорта запостил в Facebook фото, на котором он дает африканской девочке рождественский дар.

Пользователь сказал, что семья живет в аэропорту уже около трех месяцев «из-за неспокойной ситуации» в их стране.

«Надеюсь, вы вскоре сможете вернуться на родину», — написал он.

Пост впоследствии был удален.

Представитель иммиграционного бюро Пол Кол Чернгрон Римфади рассказал BBC, что семья сначала прибыла в Таиланд в качестве туристов.

В октябре они попытались вылететь из Бангкока в Барселону с пересадкой в ​​Киеве.

Но семье отказали в посадке, потому что у них не было виз для въезда в Испанию.

При этом они не смогли вернуться в Таиланд, потому что у них закончились туристические визы и они должны были заплатить серьезный штраф.

Впоследствии они решили лететь компанией МАУ в Дубае с пересадкой в ​​Киеве, а затем — в третью страну, в обход иммиграционных служб ЕС.

Но, как сообщил пресс-секретарь МАУ, семья отменила билеты на последний этап путешествия, из-за чего их отправили обратно из Дубаи в Бангкок.

Семья отказалась возвращаться в Зимбабве, сказав, что боится «преследования» после отстранения президента Роберта Мугабе.

В то же время сейчас в Зимбабве нет выраженной нестабильности, и кое-кто в стране выразил сомнение в заявлениях семьи о преследовании.

Кол Римфади подтвердил, что семья попросила убежища в ООН, но сейчас живет в аэропорту Суварнабхуми.

Их кормят работники аэропорта.

По его словам, агентсво ООН по делам беженцев попросило, чтобы страна оставалась в Таиланде, потому что они сейчас работают над тем, чтобы «отправить их в третью страну».

Представитель агентства УВКБ сказал, что они сейчас «рассматривают возможные решения», но не предоставил деталей.

Таиланд не предоставляет юридического статуса беженцам и искателям убежища.

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