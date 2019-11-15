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Представители МВФ провели переговоры с руководством НБУ
15.11.2019 22:10
задача МВФ встретилась с руководством НБУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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