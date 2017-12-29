Согласно информации общественного объединения «АвтоЕвроСила», стоимость растаможки автомобиля, ввезенного в Украину на еврономерах, составит относительно небольшую сумму.

Стоимость растаможки ввезенного в Украину автомобиля на еврономерах составит 600-1000 евро. Об этом сообщил руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

«Сейчас у нас идет разговор в том числе и с Ниной Южаниной, мы разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить автомобиль. Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр», — сказал Олег Ярошевич в интервью .

«В этом году мы заявили о себе как о серьезной организации. И жители сел, и городов знают, что у них есть возможность купить не просто дешевую машину, а нормальную машину. С нами стали считаться и общаться в Кабмине, Верховной Раде, Администрации президента. Если мы раньше говорили, что «еврономера» нужно узаконить, то сейчас наша риторика поменялась — мы требуем принять закон, который дал бы возможность каждому украинцу купить качественный и доступный автомобиль», — говорит Олег Ярошевич.