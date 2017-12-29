Подконтрольные Минагропроду госорганы вернут в госбюджет неосвоенных около 0,5 млрд грн по итогам 2017г

Около 0,5 млрд грн остались неосвоенными в 2017 году Министерством аграрной политики и продовольствия и подконтрольными ему госорганами.

"По 2017 году мы вернем в госбюджет около 0,5 млрд грн, но это с учетом всех подконтрольных Минагропроду госорганов", - сказал в интервью агентству "" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк..

По его словам, в разрезе бюджетных статей это - ликвидация и экологическая реабилитация территории влияния горных работ госпредприятия "Солотвиниский солерудник" Тячевского района Закарпатской области – 3,3 млн грн; финансовая поддержка сельхозпроизводителей (частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства) – 426,5 млн грн; селекция в рыбном хозяйстве и воспроизводство водных биоресурсов - 40 млн грн.

"Очень показательна ситуация с Гослесагентством, которое громко заявляет о недостаточном бюджетном финансировании на будущий год, но которое не смогло освоить 100% средств, заложенных в предыдущем. По итогам 2017 года мы возвращаем в госбюджет 25 млн грн по статье "Ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрана и защита лесов в лесном фонде", - добавил М.Мартынюк.

Как сообщалось, общая сумма господдержки АПК Украины в 2017 году составила 6,3 млрд грн.