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Разумков озвучил сроки проведения референдума по рынку земли
15.11.2019 22:29
Разумков рассказал, когда может пройти референдум по рынку земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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