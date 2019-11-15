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Разумков озвучил сроки проведения референдума по рынку земли
15.11.2019 22:29
Разумков рассказал, когда может пройти референдум по рынку земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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