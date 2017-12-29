О главных неудачах он предоставил говорить президенту Владимиру Путину

Отсутствие прогресса в отношениях России и США вполне может считаться главным разочарованием года, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вполне может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу, 29 декабря. , информирует еizvestia.com.

Представитель Кремля, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что за прошедший год не удалось продвинуться в реализации Минских соглашений. «Вы знаете, по чьей вине они буксуют», — отметил он. «Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, это не может не вызывать сожаления. Вы знаете наш настрой на сотрудничество. Но танго нужно плясать вдвоем», — резюмировал Песков.

В целом Кремль не составляет перечень главных достижений и неудач года, отметил Песков, отвечая на вопрос о главных успехах и неудачах завершающегося года. О главных неудачах он предоставил говорить президенту Владимиру Путину, напомнив лишь, что «были неудачи технологические».

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«Назвать какое-то одно достижение было бы неверно: это и экономика — смена тренда с отрицательного на положительный. — Ред.) в экономике, — добавил Песков. — И рекордно низкий уровень инфляции, и перечень социальных инициатив. А главное, что перечень достижений растянут во времени».

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