Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследует более 100 уголовных производств, которые объединяют 3,4 тыс. преступлений, заявил глава департамента Сергей Горбатюк. Горбатюк: По 13 судьям, 21 следователю и 12 прокурорам в суд переданы обвинительные акты. Но ни одного обвинительного приговора нет Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем только более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства. Мы их группируем по событиям. Разгон студентов 30 ноября, где в целом 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей", – рассказал он.Горбатюк добавил, что есть отдельные эпизоды, которые произошли не во время пиков противостояния на Майдане. К ним относятся избиение журналистки Татьяны Черновол, которая позже стала нардепом от "Самопомічі", похищения и пытки активистов Юрия Вербицкого и Игоря Луценко (стал нардепом от "Батьківщини")."Наш департамент передал в суды производства (связанные с Майданом. – ) относительно 21 человека. Другие органы передали относительно семи. То есть в 2017 году в суд поступило 27 завершенных дел. В этом же году сообщено о подозрении еще 33 лицам: это 18 работников органов внутренних дел, три прокурора, 11 титушок, один работник суда", – заявил он.По словам Горбатюка, за все время расследований о подозрении сообщили 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям."По 13 судьям, 21 следователю и 12 прокурорам в суд переданы обвинительные акты. Но ни одного обвинительного приговора нет. Вместо этого имеем оправдательный приговор по судье, приговорившему автомайдановца (производства направлялось в суд прокуратурой города Киева)", – рассказал он.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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