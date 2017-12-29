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Горбатюк заявил, что по делам, которые ведет Департамент спецрасследований ГПУ, объявлен в розыск 91 человек
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29.12.2017 13:18
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Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры
Украины расследует более 100 уголовных производств, которые
объединяют 3,4 тыс. преступлений, заявил глава департамента Сергей
Горбатюк. Горбатюк: По 13 судьям, 21 следователю и 12
прокурорам в суд переданы обвинительные акты. Но ни одного
обвинительного приговора нет Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш
департамент, находится 91 человек. Мы расследуем только более 100
уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных
действий, которые объединены в эти производства. Мы их группируем
по событиям. Разгон студентов 30 ноября, где в целом 130
пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими
эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана,
расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения
правоохранителей", – рассказал он.Горбатюк добавил, что есть
отдельные эпизоды, которые произошли не во время пиков
противостояния на Майдане. К ним относятся избиение журналистки
Татьяны Черновол, которая позже стала нардепом от "Самопомічі",
похищения и пытки активистов Юрия Вербицкого и Игоря Луценко (стал
нардепом от "Батьківщини")."Наш департамент передал в суды
производства (связанные с Майданом. – ) относительно 21
человека. Другие органы передали относительно семи. То есть в 2017
году в суд поступило 27 завершенных дел. В этом же году
сообщено о подозрении еще 33 лицам: это 18 работников органов
внутренних дел, три прокурора, 11 титушок, один работник суда", –
заявил он.По словам Горбатюка, за все время расследований о
подозрении сообщили 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям."По
13 судьям, 21 следователю и 12 прокурорам в суд переданы
обвинительные акты. Но ни одного обвинительного приговора нет.
Вместо этого имеем оправдательный приговор по судье, приговорившему
автомайдановца (производства направлялось в суд прокуратурой города
Киева)", – рассказал он.В конце 2013-го – начале 2014 года в
Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти. Во время протестов митингующим противостояли
правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты
(титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января
2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19
января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией
начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы,
лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около
700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют
бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации
преступления – бывшего президента Виктора Януковича,
экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя
Виктора Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и
чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном
ею Крыму.
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