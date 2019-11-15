Герцогиня Сассекська знаходиться в шеститижневій «творчій відпустці» від королівських обов'язків і не буде з'являтися на публіці до Нового року. Але «за лаштунками» життя Меган Маркл кипить. В гостях у неї побувала 72-річна Гілларі Клінтон. Дружина принца Гаррі запросила колишню першу леді США в Фрогморській котедж в Віндзорі.







При зустрічі жінки обнялися, як давні знайомі, хоча бачилися вони вперше. Принц Гаррі і малюк Арчі теж були присутні на зустрічі. Гостя обняла дитину і розповіла про свого третього онука.



«Вони захоплюються одна одною, і це була дуже мила, тепла зустріч», - розповіло джерело.



Під час зустрічі Меган і Хілларі згадали цікавий момент. Коли Меган було всього 11 років, вона написала лист місіс Клінтон, яка на той момент була першою леді США. Майбутня герцогиня зажадала вирішити питання «сексистської» реклами мила для посудомийної машини, яку показували по ТБ. У ролику говорилося: «Жінки по всій Америці борються з жирними каструлями і сковорідками». Після звернення юної активістки слово «жінки» замінили на нейтральне «люди».



Не обійшлося і без обговорення недавнього документального фільму, після виходу якого на герцогів Сассекських обрушився шквал критики. Місіс Клінтон добрими словами підтримала свою нову подругу.

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