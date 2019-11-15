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Позитивный момент: Скороход отреагировала на решение Слуги народа о ее исключении
15.11.2019 23:42
Анна Скороход прокомментировала свое исключение из фракции "Слуга народа"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
фракции
слуга
народа
исключение
свое
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