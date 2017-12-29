В российской столице на улице Сходненской утром 29 декабря пассажирский автобус врезался в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает канал НТВ в Telegram.

Изначально сообщалось о том, что в результате ДТП погибли два человека. Однако в МЧС и ГИБДД опровергли информацию о погибших. Как стало известно, в аварии пострадали три человека.

На канале Mash в Telegram появился список людей:

1. Глазков Николай, 40 лет

2. Васильев Алексей, 31 год

3. Симонова Ирина, 52 года

За рулем автобуса находился 57-летний Субуоров Раджабали. Он прошел с утра проверку на алкоголь и наркотики. Общий стаж работы у него — больше 30 лет.

Как стало известно, водитель въехал в остановку, не справившись с управлением. Данную информацию подтвердили и в полиции. Он пытался уйти от столкновения с автомобилем.

По состоянию на 11:00 водителя иномарки, которая могла спровоцировать ДТП, задержали.

Запись впервые появилась .

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