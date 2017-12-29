|В Москве автобус влетел в остановку. Есть погибшие (фото, видео)
|29.12.2017 13:19
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В российской столице на улице Сходненской утром 29 декабря пассажирский автобус врезался в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает канал НТВ в Telegram.
Изначально сообщалось о том, что в результате ДТП погибли два человека. Однако в МЧС и ГИБДД опровергли информацию о погибших. Как стало известно, в аварии пострадали три человека.
На канале Mash в Telegram появился список людей:
1. Глазков Николай, 40 лет
2. Васильев Алексей, 31 год
3. Симонова Ирина, 52 года
За рулем автобуса находился 57-летний Субуоров Раджабали. Он прошел с утра проверку на алкоголь и наркотики. Общий стаж работы у него — больше 30 лет.
Как стало известно, водитель въехал в остановку, не справившись с управлением. Данную информацию подтвердили и в полиции. Он пытался уйти от столкновения с автомобилем.
По состоянию на 11:00 водителя иномарки, которая могла спровоцировать ДТП, задержали.
Запись впервые появилась .