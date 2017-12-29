"Запорожсталь" передала 500 доз донорской крови детской областной больнице

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в рамках программы поддержки медицинских учреждений Запорожья передал 500 доз донорской крови отделению детской гематологии Запорожской областной детской клинической больницы.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, донорская кровь необходима для переливания крови и ее компонентов пациентам для терапии заболеваний.

Комбинат "Запорожсталь" систематически оказывает помощь медицинским учреждениям Запорожья, передавая донорскую кровь. В 2017 году более 400 запорожсталевцев стали донорами и сдали порядка 700 литров крови.

"Запорожсталь" активно помогает учреждениям здравоохранения города, оказывая поддержку в обновлении их материально-технической базы, приобретении самого современного медицинского оборудования. В 2017 году в области открыт центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. На его создание комбинат направил около 12,5 млн грн.

При долевом участии комбината приобретен нынешний реанимобиль неотложной помощи самым маленьким пациентам детской многопрофильной больницы № 5 г. Запорожья. Общая стоимость реанимобиля составляет 4 млн грн, из них 2,5 млн грн выделил комбинат.

Более 100 тыс. грн комбинат направил на приобретение медицинского оборудования и мебели для запорожской детской больницы № 1. Также в рамках конкурса социальных инициатив "Мы – это город" комбинат выделил грант в 50 тыс. грн на создание профессионального телемедиа-центра на базе детской многопрофильной больницы №5. Традиционно комбинат "Запорожсталь" поддержал телемарафон Запорожской епархии Украинской православной церкви "Любовь милосердствует", направив на помощь тяжелобольным детям 20 тыс. грн.

Всего помощь комбината "Запорожсталь" медицинским учреждениям города в 2017 году составила более 15 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.