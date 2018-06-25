В понедельник, 25 июня, министр развития Испании Хосе Луис Абалос заявил, что его страна отказалась пустить в свои порты судно, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта, сообщает Корреспондент .

По его словам, Испания хотела бы показать пример гуманизма так же, как и в случае с судном Aquarius, но "стать спасательной организацией на море для всей Европы - это совсем иное".

Стоит отметить, что ранее мэр Барселоны Ада Колау предложила использовать городской порт в качестве "надежной пристани" для беженцев.

"Да, у нас есть порты - Барселона, Валенсия, Пальма. Но Испания не может в одиночку нести ответственность", - прокомментировал предложение Колау министр развития Хосе Луис Абалос.

Как сообщал svodka.net ранее, п равительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами несмотря на сигналы бедствия

Сводка.нет - Новости Украины и Мира