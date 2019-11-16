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В Германии готовятся запустить Северный поток-2
16.11.2019 00:20
В Германии готовятся к запуску газопровода "Северный поток-2" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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