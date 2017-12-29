Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко назвал "дерзким" и "подлым" намерение директора Международного аэропорта Николаева дать ему взятку в размере 2,5 млн грн. Николаевский губернатор также поблагодарил правоохранителей за честное выполнение служебного долга. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: Это настолько подло, что я не могу даже комментировать Фото: Олексій Савченко / Facebook "Этот случай для меня неприятен. Этот случай для меня личное оскорбление. Этот случай настолько дерзкий, настолько подлый, что я не могу даже комментировать. Каждую неделю я рассказываю, насколько нам трудно, сколько денег изымается и так далее. Мы возвращаемся к определенным лицам, которые, к сожалению, не понимают, что страна изменилась. И страна будет меняться благодаря таким лицам, как я. Те, кто работает в прокуратуре, Службе безопасности, в полиции. Мы часто доказывали, что мы сегодня стоим на страже интересов общества, законности. Многие не понимают этого. Но нередки случаи, где и прокуратура, и Служба безопасности, и полиция показали свое лицо – встали на защиту интересов общества Николаевщины. Я спасибо СБУ, прокуратуру, полицию за то, что они откровенно и добросовестно выполняют свой долг", – подчеркнул Савченко.Савченко также отметил, что на всех совещаниях, которые он проводил под протокол с директором аэропорта, "всегда получал разные цифры – цифры утвержденного проекта, цифры обсуждаемого проекта, разнообразные "платежки" по использованию денег".В пресс-службе также добавили, что в ближайшее время будет проведен аудит предприятия "Николаевский международный аэропорт".28 декабря правоохранители задержали директора международного аэропорта Николаева Михаила Галайко по подозрению в попытке дать 2,5 млн грн взятки Савченко. Как заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, зафиксирована передача первой части взятки – 700 тыс. грн. Подозреваемого задержали с поличным. Решается вопрос о сообщении ему подозрения, в настоящее время Галайко находится под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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