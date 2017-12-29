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"Этот случай для меня неприятен". Глава Николаевской ОГА назвал "личным оскорблением" предложение взятки в 2,5 млн грн
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29.12.2017 13:25
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Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко назвал "дерзким" и "подлым"
намерение директора Международного аэропорта Николаева дать ему
взятку в размере 2,5 млн грн. Николаевский губернатор также
поблагодарил правоохранителей за честное выполнение служебного
долга. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савченко: Это настолько подло, что я не могу даже комментировать
Фото: Олексій Савченко / Facebook "Этот случай для меня неприятен.
Этот случай для меня личное оскорбление. Этот случай настолько
дерзкий, настолько подлый, что я не могу даже комментировать.
Каждую неделю я рассказываю, насколько нам трудно, сколько денег
изымается и так далее. Мы возвращаемся к определенным лицам,
которые, к сожалению, не понимают, что страна изменилась. И страна
будет меняться благодаря таким лицам, как я. Те, кто работает в
прокуратуре, Службе безопасности, в полиции. Мы часто доказывали,
что мы сегодня стоим на страже интересов общества, законности.
Многие не понимают этого. Но нередки случаи, где и прокуратура, и
Служба безопасности, и полиция показали свое лицо – встали на
защиту интересов общества Николаевщины. Я спасибо СБУ, прокуратуру,
полицию за то, что они откровенно и добросовестно выполняют свой
долг", – подчеркнул Савченко.Савченко также отметил, что на
всех совещаниях, которые он проводил под протокол с директором
аэропорта, "всегда получал разные цифры – цифры утвержденного
проекта, цифры обсуждаемого проекта, разнообразные "платежки" по
использованию денег".В пресс-службе также добавили, что в ближайшее
время будет проведен аудит предприятия "Николаевский международный
аэропорт".28 декабря правоохранители задержали директора
международного аэропорта Николаева Михаила Галайко по подозрению в
попытке дать 2,5 млн грн взятки Савченко. Как заявил прокурор
Николаевской области Тарас Дунас, зафиксирована передача первой
части взятки – 700 тыс. грн. Подозреваемого задержали с
поличным. Решается вопрос о сообщении ему подозрения, в настоящее
время Галайко находится под стражей.
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