Безопасное Евровидение стало успехом полиции Киева в уходящем году, но остаются нераскрытыми резонансные преступления – Крищенко

Успехом в работе полицейских Киева в 2017 году стала безопасность высокого уровня на международном песенном конкурсе "Евровидение", также удалось избежать серьезных инцидентов на массовых акциях в центре столицы, но по-прежнему остается нераскрытым ряд резонансных преступлений и не всегда получается сработать на упреждение, констатирует начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Самое яркое позитивное событие уходящего года - это "Евровидение". Оно было проведено на очень высоком, серьезном уровне безопасности. Хорошую оценку работе полиции во время конкурса дало международное общество, киевляне", - рассказал А.Крищенко агентству "Интерфакс-Украина" об итогах года для полиции Киева.

По его словам, к позитивным моментам работы полиции столицы в 2017 году также можно отнести тот факт, что на массовых мероприятиях, которых в Киеве проходит очень много, правоохранителям удалось не допустить серьезных конфликтов и конфронтаций.

"Массовые мероприятия прошли без особых эксцессов, хотя и были стычки с правоохранителями. Но не было тяжких последствий. Все, кто нарушал правопорядок, были привлечены либо к административной, либо к уголовной ответственности",- отметил руководитель главка.

А.Крищенко обратил внимание на то, что на массовых мероприятиях хорошую работу показал отдел переговорщиков полиции Киева. "Параллельно с работой, эти люди также проходят интенсивную подготовку. Во многих ситуациях, в том числе в палаточном городке, удавалось снизить накал именно благодаря нашим переговорщикам", - рассказал начальник ГУ Нацполиции.

Запуск системы видеонаблюдения, по его словам, также стал позитивом в работе столичной полиции. "Это действительно достижение. Серьезная система видеонаблюдения, которая заработала при поддержке столичной власти в 2017 году, значительно помогает в раскрытии преступлений. Сейчас у нас уже около 5 тысяч камер", - привел данные А.Крищенко.

По его словам, этот проект будет продолжаться и в следующем году.

А.Крищенко уточнил, что в настоящее время количество участников массовых акций также подсчитывают камеры наблюдения.

"Значительно снижен уровень преступности: уличных грабежей стало меньше где-то на 40%. Я считаю, что это то, что киевлян в первую очередь волнует. И в этом заслуга только коллектива полиции Киева, патрульной полиции, в частности", - рассказал начальник главка.

Также, по его словам, раскрыта часть тяжких преступлений, в том числе резонансных.

Руководитель столичной полиции указал, что серьезную работу полицейские провели по задержанию бандгруппировок и противодействию наркоторговле.

А.Крищенко также отметил хорошую работу обновленной водной полиции города.

Говоря о том, что не удалось сделать в уходящем году, в чем полицейские недоработки, начальник полиции Киева подчеркнул, что сам факт допущения резонансных преступлений говорит о том, что не всегда полиция проводит хорошую превентивную работу. "Речь идёт о резонансных взрывах. К сожалению, не все преступления раскрываются быстро", - добавил он.

Что касается планов и приоритетов в работу на будущий год, А.Крищенко рассказал, что на первом месте остаётся предотвращение уличной преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, по его словам, серьезная работа проводится по обновлению службы участковых полицейских. "Мы набираем новых людей, модернизируем службу. Ряд шагов в этом направлении были сделаны в 2017 году, продолжим и в следующем", - сказал начальник полиции Киева.

По его словам, в настоящее время участковые полицейские выполняют целый ряд функций, и необходимо сделать так, что участковый прежде только выполнял свою основную задачу - общался с людьми. "Это так называемая полиция первого контакта", - добавил А.Крищенко.

"Основные планы полиции - раскрыть совершенные преступления и эффективно работать на превенцию, снижение уровня преступности, чтобы киевляне и гости чувствовали себя безопасно", - подытожил начальник столичной полиции.