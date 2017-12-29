|Украина увеличила на 22% экспорт продуктов питания
|29.12.2017 13:26
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Экспорт продуктов питания украинских производителей за 10 месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает со ссылкой на Центр поддержки экспорта при УСПП.
“Экспорт готовых пищевых продуктов украинских производителей за январь — октябрь текущего года вырос на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2016 и составил почти 2,3 млрд долларов”, — говорится в сообщении.
Основными экспортными позициями стали:
Наибольшие темпы прироста за 10 месяцев текущего года продемонстрировали:
Отмечается, что умеренным, но положительным трендом стал прирост экспорта продуктов из мяса и рыбы — на 10%, при том, что в денежном выражении общий экспорт по этой позиции пока находится на достаточно небольшой отметке в 12 млн долларов.
Эксперты Центра отметили, что положительная динамика роста экспорта отечественных товаров говорит о том, что экспорт готовой продукции по итогам 2017 составит 2,4 − 2,6 млрд долларов.
Ключевыми товарами отечественного экспорта готовой продукции стали:
Экспорт украинской продукции в течение 10 месяцев осуществлялся в 174 страны мира.
По данным Центра наибольшим спросом иностранных торговых сетей стабильно пользуются томатные пасты и кетчупы, натуральные соки, бутилированное масло, сахар, мед и кондитерские изделия.
Напомним, украинские производители нарастили объемы экспорта пива и вина.