Британская премьер Маргарет Тетчер однажды отказалась разделить полет с гигантской пандой с Лондонского зоопарка. Об этом утверждают недавно обнародованные архивы.

В начале 80-х годов Смитсоновский институт в Вашингтоне попросил британцев одолжить Чиа-Чиа для спаривания с американской пандой Чин-Чином. Лорд Закерман, президент Лондонского зоологического сообщества, предложил, чтобы панда отправилась в полет вместе с премьером на самолете «Конкорд».

Однако госпожа Тетчер заявила, что панды не есть «хорошей приметой» для политиков.

Секретарь правительства сэр Роберт Армстрон написал: «Лорд Закерман рассматривает это как демонстрацию личностных отношений и с радостью объявил бы о передаче панды или ее перевозке в тот способ, который, по мнению премьер-министра, принес бы наибольшую пользу англо-американским взаимоотношениям».

В документах сказано, что он даже предложил, чтобы премер-министр взяла панду в свой «Конкорд», когда в следующем месяце полетит в Вашингтон.

В короткой записке по этому поводу она написала синим фломастером: «Я не возьму панду с собой». Слова «не» и «собой» при этом были подчеркнуты. Потом она добавила, что «Лорд З знает о пандах больше, чем я, — уверена, что он сможет организовать эти вещи».

Национальный архив хранит более 11 миллионов официальных бумаг, в том числе из разных государственных структур.

Спустя 30 лет их хранения их часто открывают для публики.

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