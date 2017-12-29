В пятницу, 29 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодную воду и водоотвод на 2018 год для трех областных центров, передает УНН.

В частности, больше только подорожает вода для жителей Харьковской области. Тариф для “Харьковводоканала” установлен на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м.

Для “Днепроводоканала” Комиссия установила тариф на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение - 4,25 грн за куб. м, для

“Львовводоканала” тариф на водоснабжение установлен на уровне 7,09 грн за куб. м и водоотведение - 3,62 грн за куб. м.

Регулятор утверждает, что изменение тарифов обусловлено ​​увеличением расходов на оплату труда и повышением цен на электричество.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысит в следующем году стоимость электроэнергии почти на 16%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира