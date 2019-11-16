|Первая встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря
|16.11.2019 06:41
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В декабре в Париже впервые с 2016 года пройдет саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии («нормандский формат»).(function() })();
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Последний раз встреча лидеров четырех стран в «нормандском формате» проходила в 2016 году.
В пресс-службе правительства Германии подтвердили «Интерфаксу» участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите в «нормандском формате».
В заявлении Елисейского дворца говорится, что целью встречи станет «выработать новую последовательность в выполнении Минских договоренностей».
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил проведение саммита 9 декабря. «Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря», — сообщили в офисе украинского лидера.