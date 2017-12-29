"Укроборонпром": ДОЗ-2017 виконано на 100%, в загальному обсязі постачання частка нового озброєння становила 56%

Підприємства-учасники держконцерну "Укроборонпром" у 2017 році забезпечили 100-відсоткове виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), у загальному обсязі забезпеченого у рамках ДОЗ постачання озброєння та військової техніки (ОВТ) в армію і силовим структурам 56% становило нове озброєння, інформує в п'ятницю прес-служба держконцерну.

За даними прес-служби, в 2017 році в інтересах ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур у рамках виконання ДОЗ підприємствами держконцерну вироблено і поставлено 3673 од. військової техніки, з них 2053 од. - абсолютно нове та модернізоване озброєння.

Як уточнюють у держконцерні, в 2017 році у рамках ДОЗ українським військовим було поставлено, зокрема, танки, БМП, літаки, артилерію, протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), засоби протиповітряної оборони (ППО). Йдеться про більш ніж 50 од. танків "Булат", кілька десятків БТР-4 і БТР-3, нові РЛС та засоби РЕБ, високоточне ракетне озброєння.

Як зазначають в "Укроборонпромі", прийняття на озброєння ЗСУ в 2017 році легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" дальністю 2,5 км розробки ДККБ "Луч", що входить до держконцерну, забезпечило можливість розгортання серійного виробництва цього нового протитанкового озброєння.

"Загалом лише за цей рік на озброєння української армії було прийнято більше десяти видів озброєння та військової техніки, яка було створена підприємствами "Укроборонпрому", - повідомляє прес-служба.

До складу створеного в 2010 році указом президента "Укроборонпрому" на сьогодні входять понад 130 підприємств українського ОПК, зокрема держкомпанія "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства. Відповідно до ухваленого ВР у червні 2011 року закону України, "Укроборонпром" спільно з урядом забезпечує управління об'єктами держвласності в оборонно-промисловому комплексі.