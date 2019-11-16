|Головний нейл-тренд сезону 2020 - червоний манікюр
|16.11.2019 07:04
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Тонкі деталі
Такий варіант підійде для дівчат, які не дуже люблять яскравий манікюр, але при цьому хочуть спробувати що-небудь новеньке. Делікатні червоні елементи виглядають свіжо і цікаво, не гірше класичного повноцінного червоного дизайну.
Французький манікюр
Френч, але не класичний білий, а червоний. Не обов'язково вибирати круглу форму вільного краю нігтьової пластини, малюйте геометричність прямокутну або квадратну середньої товщини.
Асиметрія і різний дизайн нігтів на руках
Цікавий спосіб урізноманітнити класичний червоний манікюр - зробити різний дизайн нігтів на двох руках. Можна також додатково прикрасити пластину наклейками або делікатними малюнками.
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