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Головний нейл-тренд сезону 2020 - червоний манікюр
16.11.2019 07:04
Класичний червоний або приглушений кораловий відтінок манікюру ідеальні для холодної пори року. Яскраві кольори здатні підняти настрій навіть в самий похмурий день. Ми вибрали три цікавих варіанти дизайну нігтів з червоним лаком, які по-новому обіграють найактуальніший колір сезону.

Тонкі деталі
Такий варіант підійде для дівчат, які не дуже люблять яскравий манікюр, але при цьому хочуть спробувати що-небудь новеньке. Делікатні червоні елементи виглядають свіжо і цікаво, не гірше класичного повноцінного червоного дизайну.

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Французький манікюр
Френч, але не класичний білий, а червоний. Не обов'язково вибирати круглу форму вільного краю нігтьової пластини, малюйте геометричність прямокутну або квадратну середньої товщини.

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Асиметрія і різний дизайн нігтів на руках
Цікавий спосіб урізноманітнити класичний червоний манікюр - зробити різний дизайн нігтів на двох руках. Можна також додатково прикрасити пластину наклейками або делікатними малюнками.

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