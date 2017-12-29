Вместо того, чтобы понять, что дело именно в вас, вы обвиняете эту власть во всех грехах. От взрывов жилых домов до нападения на Украину

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Тверской.

Вы пренебрегаете Украиной, а зря. Это говорит о вас всё. Вместо того, чтобы взбунтоваться против кровавой войны, оккупаций, аннексии, которые устроила ваша страна, вы занимаетесь черт знает чем, устраивая бессмысленные, до абсурдного идиотские пляски против несуществующих выборов в стране. Вместо попытки искоренения в себе шовинистов, имперцев, совков и рабов по подобию Украины, вы определяете главную проблему — коррупцию. Смещаете смыслы в безопасную для своей совести плоскость. Вместо того, чтобы посчитать и испугаться, скольких украинцев убили и репрессировали ваши сограждане за эти 4 года, вы сидите у себя в квартирках и считаете вместе с вашим блогером-кумиром стоимости яхт ваших сатрапов. Вместо того, чтобы поучиться у украинцев, как терпеть преступную власть, вы учите какие предметы можно проносить на митинг, а какие рамки не пропустят, информирует еizvestia.com.

Вместо того, чтобы понять, что дело именно в вас, вы обвиняете эту власть во всех грехах. От взрывов жилых домов до нападения на Украину. От Курска до убийства Немцова. Теракты, войны, убийства, посадки, пытки — у вас было тысячи причин и поводов стихийно выйти и уничтожить их. И что? Не сомневаюсь, что на вопрос ваших детей в будущем: «А что вы сделали, чтобы мы сейчас жили, как люди, а не мучились от недоедания и страха?», вы ответите с гордостью: «Сделали, что могли — мы были подписаны на Навального».

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