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"Мама и папа". Вышел трейлер фильма с Кейджем. Видео
29.12.2017 13:33
Опубликован трейлер фильма "Мама и папа" режиссера Брайана Тейлора. По сюжету, героев охватывает вспышка всеобщей агрессии загадочного происхождения, которая озлобляет родителей против собственных детей. Брат и сестра пытаются спастись от собственных родителей. Роли исполнили Николас Кейдж, Сэльма Блэр, Джозеф Д. Рейтман, Энн Уинтерс.   | Героев фильма охватывает вспышка агрессии Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube За несколько часов с момента публикации на YouTube ролик набрал почти 160 тыс. просмотров.видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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