"Мама и папа". Вышел трейлер фильма с Кейджем. Видео
29.12.2017 13:33
Опубликован трейлер фильма "Мама и папа" режиссера Брайана Тейлора.
По сюжету, героев охватывает вспышка всеобщей агрессии загадочного
происхождения, которая озлобляет родителей против собственных
детей. Брат и сестра пытаются спастись от собственных родителей.
Роли исполнили Николас Кейдж, Сэльма Блэр, Джозеф Д. Рейтман, Энн
Уинтерс. | Героев фильма охватывает вспышка агрессии
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube За несколько часов с
момента публикации на YouTube ролик набрал почти 160 тыс.
просмотров.видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube