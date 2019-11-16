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Новий натяк на те, що у Меган Маркл скоро з"явиться друга дитина
16.11.2019 07:40
Чутки про те, що в сім'ї герцогів Сассекських скоро буде поповнення, пішли мало не відразу після народження їх першої дитини. Однак останнім часом вже молоді батьки дають привід для подібних розмов.

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В останній раз натяком на те, що Арчі скоро стане старшим братом, стало спілкування Меган Маркл і принца Гаррі з сім'ями військовослужбовців минулого тижня. Одна з присутніх на зустрічі матерів розповіла, що герцог Сассекський був особливо зацікавлений в тому, як «росте їхня сім'я».

«Гаррі дійсно було дуже цікаво, як йдуть справи з другими дітьми, тому що у нас є старші діти», - поділилася вона з Forces Network.

Також жінка додала, що вони «намагалися надихнути його на те, щоб завести другу дитину».

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