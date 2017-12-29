Кабмин установил коэффициент перерасчета страховых выплат утратившим трудоспособность на производстве в 1,2 с марта 2018 года

Кабинет министров Украины установил коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в 1,2 с 1 марта 2018 года.

Согласно постановлению №1053 от 27 декабря, для лиц, имеющих право на выплаты по состоянию на 1 января 2018 года и право на перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат за период с 1 марта 2008 года по 1 марта 2011 года, перерасчет осуществляется с 1 января 2018 года путем определения размера выплаты с увеличенного размера заработной платы, с которой по состоянию на 1 марта 2017 рассчитывались суммы страховых выплат.

Размер такого увеличения составляет: 1281,92 грн - для лиц, имеющих право на перерасчет с 1 марта 2008 года, 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года, 1 марта 2011 года; 826,73 грн - для лиц, имеющих право на перечисление с 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года, 1 марта 2011 года; 727,19 грн - для лиц, имеющих право на перечисление с 1 марта 2010 года, 1 марта 2011 года; 393,88 грн - для лиц, имеющих право на перечисление с 1 марта 2011 года.

При проведении перерасчета с 1 марта 2018 года, правительство установило новый размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при которых размер сумм ежемесячных страховых выплат после проведенного перечисления меньше размера минимальной заработной платы в пересчете на 100 процентов утраты трудоспособности исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017, с учетом степени утраты трудоспособности.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.