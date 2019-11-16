У готелі Four Seasons відбулася щорічна церемонія нагородження премії журналу ОК! «Більше, ніж зірки». Це четверта за рахунком церемонія, яку відвідало безліч зірок шоу-бізнесу. Особливу увагу привернули, звичайно, знаменитості, які прийшли парами. Ви тільки погляньте на Регіну Тодоренко і Влада Топалова!



Яка ж вони красива пара!







Нагадаємо, Регіна і Влад і минулого року були на цій премії. В той час зірка була "глибоко" вагітна своїм первістком.



