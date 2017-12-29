Симферополь, 28 декабря. Крыминформ. Строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополь, соединив все конструкции в единый контур. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора генподрядчика компании «Аконс Про» Антон Чичканов.

«На данный момент полностью тепловой контур здания выполнен. Все конструкции здания окончены. Сейчас ведется декоративная облицовка, которая уже подходит к концу, – сказал Чичканов и добавил, что на завершение всех фасадных работ необходимо еще около месяца.

По информации пресс-службы аэропорта, отделочные работы внутри терминала выполнены уже на 84%. Внутренние инженерные сети здания выполнены на 93%. Продолжается благоустройство привокзальной площади.

Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь стартовало в мае 2016 года. Чистовая отделка помещений терминала началась в августе этого года. Монтаж крыши завершили в сентябре. К середине декабря рабочие завершили 12 из 14 ключевых этапов строительства аэровокзала.

Новый терминал уже получил юридический адрес – площадь Воссоединения, дом 1. Площадь терминала составит более 78 тыс кв. м, общая стоимость – 32 млрд рублей. В нём появится 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. Проект реализуется инвестором за счёт собственных средств и банковских кредитов, в частности, РНКБ и банка «Россия». Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса запланирован на весну 2018 года. После этого пропускная способность аэропорта увеличится до 3 650 пассажиров в час. В год он сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров.

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