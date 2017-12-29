|Китайский миллиардер рассказал, на что надо тратить один час в день после работы
|29.12.2017 13:40
|
Многие люди считают, что их карьера определяется 8 часами напряженной работы, и нужно прилагать усилиями только в это время. Люди часто думают, что их будущее и развитие карьеры зависит от босса и компании, пишет со ссылкой на .
Но реальность такова, что для большинства людей, карьера зависит только от них самих…
Профессиональный рост всегда зависит только от нас самих.
Нельзя обвинять свою работу в том, что вы не прогрессируете в жизни. Вы также не можете возлагать ответственность на компанию, в которой работаете, за то, что она не заботится о вас.
Вот 8 простых правил, которые помогут вам стать лучше. Рассказывает самый богатый китаец в мире, основатель Alibaba Джек Ма.
1. Очень важно, чем вы заняты каждый вечер.
Я закончил колледж по специальности "маркетинг", но я хотел стать дизайнером.
Для этого я практиковался день и ночь и брал дополнительную работу, чтобы улучшить свои навыки проектирования.
Это занимало у меня много времени.
Когда я стал боссом, я больше не занимался дизайном, и вернулся в отрасль маркетинга.
Каждый вечер, когда мои дети засыпали, я начинал учиться и получать знания. На это опять-таки у меня ушло много времени, но я начинаю пожинать плоды своих стараний.
Если бы я развивался только в рабочее время, то я никогда бы не стал креативным директором и менеджером по продукции. Я никогда бы не обучал студентов MBA маркетингу, как сегодня.
Я полагаюсь только на свои «уроки» самому себе.
И самые успешные люди, которых я знаю, шли по тому же пути, что и я.
У меня есть друг, который закончил истфак, но заинтересовался техническими продажами. Днем он работал в сфере телемаркетинга, а по вечерам он учился кодить.
В конце концов, он стал вице-президентом компании по продажам. А сейчас он технический директор.
У меня есть еще один друг, который получил образование в сфере политологии, но очень хотел стать предпринимателем. Он очень интересовался тем, как создать компанию. В конце концов, он основал компанию и продал ее за большие деньги.
Для них будущее определило то, что они делали в период с 6 часов вечера до 12 часов ночи.
Очевидно, необходимо чтобы был баланс между жизнью и работой.
Если у вас есть жена и дети, каждый вечер вы должны проводить с ними.
Даже если вы одиноки, вам также необходимо разумно использовать время, чтобы пойти в спортзал, встретиться с друзьями или побыть в одиночестве, чтобы помедитировать и так далее.
Конечно, хорошо смотреть фильмы и играть в игры.
Но есть вещи, которые вам не нужно делать.
Например, наблюдать за новым сезоном драмы Netflix или 14 часов в неделю смотреть телевизор. Не стоит тратить время на назойливых одногруппников на Facebook.
2. Читайте больше, и все изменится!
Мой воспитатель из колледжа родился в штате Алабама, в бедной африканской семье.
Он был принят в Военную академию в Вест-Пойнте, и стал первым человеком в своей семье, поступившим в колледж.
Прежде чем получить MBA в Гарварде он стал опытным офицером. Когда я встретил его, он сделал карьеру в городе Колорадо-Спрингс.
Я спросил, в чем его самый большой успех? Он ответил, что он никогда не переставал читать. Он считал, что знание – ключ к тому, чего вы хотите в жизни.Он часто спрашивал своих собеседников, какую книгу они читают сейчас, и самые лучшие из них могли немедленно дать ответ.
Чтение может очень развить вас и сделать на голову выше ваших коллег.
Те, кто много читает, больше разбирается в разных отраслях промышленности, и это может быть полезным для компании.
Вы можете передать свои знания внутри организации или создать новые возможности для своей компании. Кроме того, ваши беседы станут более интересными.
Энтони Роббинс сказал: "Если вы 1 час в день получаете знания по какой-то теме, год спустя вы будете знать об этом больше, чем 99,999% людей в мире».
Даже если у вас есть 30 минут каждый вечер, вы легко можете прочитывать одну книгу в неделю.
Вы не станете экспертом, но я обещаю, что вы будете знать больше, чем ваши коллеги.
3. Участвуйте в разных проектах.
Если ваша компания не дает вам возможности применять все ваши знания, создайте сами эти возможности для себя.
Вы можете участвовать в волонтерских проектах. Они могут принести вам славу.
Работая с командой, вы поймете, как практически применить знания в этой отрасли, и как это, в конечном счете, влияет на реальных клиентов.
Вы узнаете, как выполнить задачу и уложиться в сроки, получите обратную связь и извлечете из этого пользу.
Этот опыт гораздо более дорогой, чем ваша жалкая зарплата.
4. Активно устанавливайте связи.
Связи могут ускорить развитие карьеры. Если у вас нет большого количества знакомых, вам нужно выделить часть своего времени, чтобы найти их.
Связи позволят вам:
общаться с умными друзьями и узнавать их мнение;
иметь информацию и знания, которые трудно получить;
помочь компании в поиске потенциальных партнеров или возможностей дохода.
Пообщайтесь со своим коллегой по работе или боссом...Если станете предпринимателем, ваши знакомые будут вашими первыми клиентами.
Вместо того чтобы идти домой или в бар, вы должны вертеться в каких-то кругах. Есть много небольших групп, которые могут помочь в вашей карьере. Вы должны попытаться интегрироваться в эти круги.
Каждую неделю вы можете выпить кофе или позавтракать вместе с новыми друзьями. Вы также можете проследить развитие их карьеры на LinkedIn и создать сеть с наставниками в определенных профессиональных отраслях. Кто знает, может между них окажется ваш следующий работодатель?
Ваши связи - ваш самый мощный актив в работе.
Если у вас есть время, чтобы посмотреть телевизор, у вас найдется время, чтобы пообщаться с нужными людьми.
5. Начинать менять свою жизнь надо уже сегодня!
С 6 часов вечера до 12 часов ночи вы дома. И хотя вы физически и психически устали, но можете делать все, что хотите, и вам не нужно выполнять указания других.
В это время вы можете отключить свой мозг, как вы отключаете компьютер на своем рабочем месте.
Но вы также можете стать умнее, сильнее и расширить сеть знакомств.Начните сегодня, выделите час в день, чтобы сделать это.
Я гарантирую, что через год ваша карьера и жизнь изменится.