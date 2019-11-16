Роджер Стоун признан виновным в препятствовании правосудию во время расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признан виновным в препятствовании правосудию во время расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Стоуна обвиняли во лжи Конгрессу во время дачи показаний под присягой.

Об этом сообщает The Independent.

Присяжные согласились, что Стоун солгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании.

Стоуна также обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей и в сокрытии документов от Конгресса.

По данным телеканала СNBC, приговор будет объявлен 6 февраля.

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