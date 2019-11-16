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Гейтс обошел Безоса и возглавил список миллиардеров Bloomberg
16.11.2019 08:34
Гейтс возглавил список миллиардеров Bloomberg
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
bloomberg
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