|Взрыв в Петербурге: число пострадавших возросло до 18
|29.12.2017 13:40
|
Еще четыре человека, которые пострадали в результате взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге в России, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter, передает
"Прошлой ночью за медицинской помощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы", - написала она.
Таким образом, общее количество пострадавших возросло до 18.
Напомним, украинцев нет между пострадавших при взрыве в магазине Петербурга.