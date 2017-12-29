Apple опубликовала письмо с извинениями за «недоразумение», связанное с обвинениями в адрес компании в намеренном замедлении старых iPhone. Чтобы компенсировать неловкость, весь следующий год Apple будет менять батареи в 2,5 раза дешевле и добавит в iOS функцию отслеживания емкости аккумуляторов, пишет Verge.

На прошлой неделе Apple призналась в намеренном замедлении производительности старых iPhone. По словам представителей компании, это было сделано для того, чтобы избежать непроизвольного отключения устройства во время пиковых нагрузок на оперативную память, информирует svodka.net.

В новом письме Apple говорит, что батареи являются «расходными компонентами». В течение только 2018 года компания предлагает владельцам iPhone 6, 6S или SE замену аккумулятора за $29 — то есть скидку в размере $50 от обычной стоимости замены ($79).

Apple также пообещала в начале года добавить в iOS функцию информирования о состоянии аккумулятора, чтобы пользователи были в курсе того, когда батарею пора заменить. Это революционное решение в истории компании: ведь десять лет назад, когда появился первый iPhone, Apple заявила, что большинству пользователей никогда не придется менять батарею в своем смартфоне.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас, — говорится в письме компании. — Мы приносим свои извинения».

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