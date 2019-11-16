Об этом он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора, который состоялся 15 ноября.

Макрон сообщил Зеленскому, что Россия согласилась на дату 9 декабря для проведения саммита «нормандской четверки», и они поговорили о содержании этой встречи.

Зеленский также рассказал президенту Франции о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, а тот заверил президента Украину в поддержке со стороны Франции.

«Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний разговор во время официального визита Президента Французской Республики в Украину», – говорится на сайте президента.

Напомним, что в июне Зеленский летал во Францию, это был его первый официальный визит в качестве президента Украины.

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