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Правительство Японии намерено давать субсидии на покупку электромобилей
16.11.2019 08:52
В Японии правительство будет предоставлять субсидии для приобретения электромобилей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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