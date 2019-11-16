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Правительство Японии намерено давать субсидии на покупку электромобилей
16.11.2019 08:52
В Японии правительство будет предоставлять субсидии для приобретения электромобилей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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