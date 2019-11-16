Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"В Историко-краеведческом музее г. Винники открыли 3 новых зала - археология Западного региона. Экспозиция призвана популяризировать археологию, применяя для этого новые технологии. Широкое использование иллюстративного материала, видеороликов, звуковых эффектов и различных реконструкций доступно и качественно раскрывает интересные страницы истории. Экспозиция интересна не только ученым, но и всем, кто хочет больше узнать об истории своего края", - говорится в сообщении.

В музее представлены уникальные артефакты, которые археологам удалось найти, исследуя достопримечательности Западного Побужья и Верхнего Поднистерья в течение нескольких десятков лет.

Украшением экспозиции называют «меч викинга», а также материалы по исследованию могильника римского времени в Карове, которые недавно пополнили фондовую коллекцию музея: изделия из стекла, украшения, оружие, уникальный бронзовый котел, римская керамика и т.п.

На реализацию проекта по созданию новой экспозиции из областного бюджета выделили 200 тыс. грн, Кабмин по программе «Малые города - большие впечатления» направил 400 тыс. грн, кроме того, 400 тыс. грн предоставил локальный бюджет.

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