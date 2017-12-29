"Vodafone Украина" изменит тарифы на не подконтрольных Украине территориях в зоне АТО

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" с 9 по 15 января 2018 года изменит тарифы для пользователей, находящихся на не контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей, на архивный тариф "Смартфон Стандартный", при этом абонентов, находящихся на подконтрольных территориях, эти изменения не коснутся, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

На сайте "Vodafone Украина" отмечается, что основным преимуществом данного тарифа является возможность пользоваться им на ежедневной основе - просто оплачивая дневной тариф.

"У компании нет возможности обслуживать и исправлять выходящее из строя оборудование, расположенное на не контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно. В связи с этим мы не можем гарантировать полноценную работу сети и предоставление услуг в полном объеме. Удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. С учетом существующей ситуации тариф "Смартфон Стандартный" позволит обеспечивать абонентам связь", - отметили в пресс-службе компании.

Стоимость тарифа составляет 3 грн в день. Он включает безлимитные звонки в сети "Vodafone Украина" и 50 МБ в день 3G/2G интернета. Стоимость звонков на другие сети Украины составляет 1,5 грн/мин, стоимость SMS/MMS на все мобильные сети Украины -1,00 грн/шт., стоимость звонков на границу (в рамках услуги "0 за границу": стоимость доступа составляет 5 грн./сутки, действительна для 22 стран) – 0 грн/мин.

"Ни у кого на подконтрольной территории тарифы не меняются. А если кто-либо из абонентов каким-то образом попал в зону покрытия базовых станций с неподконтрольной территории, то это будет исправлено", - уточнили в пресс-службе компании.

Ранее абоненты мобильного оператора, проживающие в зоне АТО, в соцсети Facebook жаловались на получение уведомительного смс-сообщения от оператор с текстом о планирующемся изменении текущих тарифных планов.