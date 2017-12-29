Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, назвал пять рисков для Украины в предстоящем году.

— Экономический кризис, политический кризис, финансовый кризис, гражданская война и распад. На самом деле, это все — один кризис. Даже сегодня каждый день мы не знаем, доживет ли Украина в качестве цельного государства до вечера.

В любой момент ситуация в Киеве может обостриться и выйти из-под остатков контроля. Как только процесс свержения Порошенко приобретает необратимый характер, можно сказать: «Украина, прощай!». Дальше уже удержать страну в рамках структурности уже невозможно. Не случайно Саакашвили говорил, что добьется ухода Порошенко до Нового года. Это было залихватское заявление, но исключить, что у него получиться, было нельзя. Понятно, что оппозиция будет стремиться этот процесс ускорить.

Если Порошенко доживет до мая президентом, то в силу определенной цикличности украинской политики, он доживет и до осени. А это — уже слишком долго. На Украине бывает два обострения — весеннее и осеннее. Лето — месяц отпусков, и политическая жизнь замирает. Допустить, чтобы он просидел еще год, они не могут, так как борьба уже началась.

Во-вторых, есть определенный внешнеполитический формат. Это — выборы президента в России в марте, под которые выгодно подгадывать определенные потрясения на Украине. Причем выгодно как внутренним украинским силам, так и американцам. Соответственно, этот момент тоже будет играть роль ускорения процесса.

Нельзя, например, допустить такой сценарий: 18 марта в России назначены выборы и в этот день должен произойти переворот в Киеве. Он все равно должен начаться раньше. То есть процессы на обострение уже начались, и они будут идти дальше. То есть неприятности возможны каждый день. Главный вопрос, когда начнутся потрясения, все остальные вызовы в рамки этого укладываются. Можно найти пять рисков, а можно и больше. Проблема одна — когда?

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