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Зеленский подписал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
16.11.2019 09:28
Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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