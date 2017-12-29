В пятницу, 29 декабря, в Винницкой области под Новый год расцвели подснежники. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, массово их срывают и продают.

За букет продавцы просят 25 гривен. Цветы быстро раскупают.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в одном из районов российского Санкт-Петербурга выпал синий снег. Сотрудники департамента Росприроднадзора отобрали снег на экспертизу.

"Государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО сегодня, 26 декабря, работали на Аптекарском проспект Санкт-Петербурга. Поводом для оперативного выезда послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта внутридомовая территория, а также тротуары Аптекарского проспекта", - заявили в пресс-службе департамента.

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